Inter Inzaghi punta all’asse centrale! Tutti in campo – TS

Inzaghi si affida all'asse centrale della sua Inter senza pensare a nessun tipo di rotazione, scrive Tuttosport.ASSE centrale – Sommer torna in porta mentre Francesco Acerbi torna al centro della difesa. Calhanoglu in regia e Lautaro Martinez confermato in attacco. Simone Inzaghi – scrive Tuttosport – per cancellare le sconfitte con Bologna e Milan, oggi pomeriggio a San Siro contro la Roma si affiderà all'asse verticale già punto di forza dello scudetto della seconda stella. Il tempo delle rotazioni è ormai finito: pazienza se fra tre giorni ci sarà la semifinale di Champions League contro il Barcellona. In palio c'è uno titolo da difendere e rivincere. Il tecnico piacentino, che oggi toccherà le 210 panchina nerazzurre, non ha mai perso tre partite consecutive.

