Campogalliano il cimitero chiude un giorno per operazioni di estumulazione

cimitero di Campogalliano resterà chiuso al pubblico dalle 8 alle 19. La disposizione è resa necessaria per consentire le operazioni di estumulazione ordinarie, in seguito alla scadenza delle concessioni cimiteriali del 2023 e del 2024, e sarà in vigore. Modenatoday.it - Campogalliano, il cimitero chiude un giorno per operazioni di estumulazione Leggi su Modenatoday.it Nella giornata di martedì 29 aprile, ildiresterà chiuso al pubblico dalle 8 alle 19. La disposizione è resa necessaria per consentire lediordinarie, in seguito alla scadenza delle concessioni cimiteriali del 2023 e del 2024, e sarà in vigore.

