La mano del Papa sul capo di un ragazzo dell’istituto Mancinelli

mano di Papa Francesco posata sul capo di uno dei ragazzi ospiti dell’istituto Mancinelli di Montelparo, è l’immagine con cui l’istituto ha salutato Papa Francesco sui social, riproponendo lo scatto di qualche anno fa. Simbolo dell’affetto sincero e vicinanza ai più fragili e della grande sensibilità che Papa Francesco ha sempre condiviso, il gruppo del Mancinelli porta nel cuore il ricordo dell’uomo e di quel senso di protezione umana e divina, intatto dal giorno dell’incontro. Un incontro non banale, quello tra il Papa ed i ragazzi, dirigenti e personale assistente del Mancinelli, che interpreta quotidianamente quei principi di amore e vita, sempre divulgati e oggi lasciati in eredità, da Papa Francesco. Il Mancinelli infatti, per quanto sia istituzionalmente una ‘struttura socio sanitaria residenziale riabilitativa per disabili’, di fatto è una famiglia, che si prende cura degli ospiti, con la certezza di chi sa che ‘curare’, vuol dire prima di tutto ‘amare’. Ilrestodelcarlino.it - La mano del Papa sul capo di un ragazzo dell’istituto Mancinelli Leggi su Ilrestodelcarlino.it LadiFrancesco posata suldi uno dei ragazzi ospitidi Montelparo, è l’immagine con cui l’istituto ha salutatoFrancesco sui social, riproponendo lo scatto di qualche anno fa. Simbolo dell’affetto sincero e vicinanza ai più fragili e della grande sensibilità cheFrancesco ha sempre condiviso, il gruppo delporta nel cuore il ricordo dell’uomo e di quel senso di protezione umana e divina, intatto dal giorno dell’incontro. Un incontro non banale, quello tra iled i ragazzi, dirigenti e personale assistente del, che interpreta quotidianamente quei principi di amore e vita, sempre divulgati e oggi lasciati in eredità, daFrancesco. Ilinfatti, per quanto sia istituzionalmente una ‘struttura socio sanitaria residenziale riabilitativa per disabili’, di fatto è una famiglia, che si prende cura degli ospiti, con la certezza di chi sa che ‘curare’, vuol dire prima di tutto ‘amare’.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Carlo e Camilla con Papa Francesco, il misterioso regalo e la stretta di mano - Roma, 10 aprile 2025 – Sorridente e senza ossigeno: così Papa Francesco appare nella foto con Carlo e Camilla, ricevuti in udienza privata. La sala stampa vaticana ha diffuso stamattina l'immagine dell’incontro dei reali con il Pontefice a Casa Santa Marta. Anche Carlo e Camilla, vestiti di nero, appaiono sorridenti. Il re ha un pacchetto rosso in mano, probabilmente un dono del Papa o a lui destinato, mentre la regina stringe la mano a Bergoglio seduto in poltrona. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco e la mano gonfia nella foto, «forse un accumulo di liquidi»: cosa significa e quando potrà essere dimesso - Quella di mostrarsi per la prima volta dopo 31 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli a Roma ? è una mossa che fa ben sperare i fedeli ? in pensiero per le... 🔗leggo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - L'arciprete di Santa Maria Maggiore, Makrickas: Il Papa ha amato e servito la Chiesa fino all'ultimo respiro; La vita (e il pontificato) di Papa Francesco in 40 foto iconiche; Federico Ciriaci: «Un vero shock la morte del Papa, in tranche durante gli 88 rintocchi»; Il Papa a Jakarta, inizia il viaggio con l’abbraccio a orfani, poveri e rifugiati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La mano del Papa sul capo di un ragazzo dell’istituto Mancinelli - La mano di Papa Francesco posata sul capo di uno dei ragazzi ospiti dell’Istituto Mancinelli di Montelparo, è l’immagine ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Marco Piccinelli, il ragazzo di Capriolo a cui telefonò Papa Francesco - Al momento pensavo si trattasse di qualche suo amico che lo invitava a una festa o voleva parlare della scuola, ma quando ho chiesto chi lo desiderava, lui mi ha detto: papa Francesco. In ... 🔗giornaledibrescia.it

Papa Francesco, la mano del reatino Federico Ciriaci sugli 88 rintocchi di campana a Piazza San Pietro - la morte di Papa Francesco, hanno una mano reatina, quella di Federico Ciriaci, dipendente del Vaticano e più precisamente capo della fabbrica interna che gestisce i lavori della Basilica. 🔗ilmessaggero.it