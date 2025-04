Skull-Crusher | Debutta a ComicCon Napoli la serie post-apocalittica di Josie Campbell e Alessio Zonno

post-apocalittico, ma tra siccità e zombie radioattivi non tutto è perduto! Ci si può ancora divertire davanti a una bella e sana partita di Screaming Pain Ball, uno sport senza esclusione di colpi dove per arrivare alla vittoria tutto è concesso. anche eliminare fisicamente i propri avversari! Il giusto dosaggio di sport, violenza, umorismo e temi queer danno vita all’irresistibile Skull-Crusher! nuova creatura di BOOM! Studios firmata dall’abile sceneggiatrice Josie Campbell (My Adventures with Superman, Wonder Woman) e dal disegnatore italiano Alessio Zonno.La serie arriva in Italia a marchio Edizioni BD e farà il suo debutto a ComicCon Napoli per poi approdare sugli scaffali di librerie e fumetterie, nonché in tutti gli store online, a partire dal 9 maggio. Screenworld.it - Skull-Crusher: Debutta a ComicCon Napoli la serie post-apocalittica di Josie Campbell e Alessio Zonno Leggi su Screenworld.it Gli USA del futuro sono ridotti a un desolante scenario-apocalittico, ma tra siccità e zombie radioattivi non tutto è perduto! Ci si può ancora divertire davanti a una bella e sana partita di Screaming Pain Ball, uno sport senza esclusione di colpi dove per arrivare alla vittoria tutto è concesso. anche eliminare fisicamente i propri avversari! Il giusto dosaggio di sport, violenza, umorismo e temi queer danno vita all’irresistibile! nuova creatura di BOOM! Studios firmata dall’abile sceneggiatrice(My Adventures with Superman, Wonder Woman) e dal disegnatore italiano.Laarriva in Italia a marchio Edizioni BD e farà il suo debutto aper poi approdare sugli scaffali di librerie e fumetterie, nonché in tutti gli store online, a partire dal 9 maggio.

Ne parlano su altre fonti

Serena Rossi debutta a teatro con l’omaggio alla sua città: “Con SereNata a Napoli realizzo un sogno” - (Adnkronos) – Non ama definirsi una diva (“diva a chi?”). Forse un’antidiva, che non si prende mai sul serio. Non conosce la rabbia (“non serve per farsi rispettare o volere bene”). Ma, al contrario, nel corso della sua carriera ha saputo trasformare gentilezza e semplicità nella sua forza. Sì, perché Serena Rossi è arrivata dove […] L'articolo Serena Rossi debutta a teatro con l’omaggio alla sua città: “Con SereNata a Napoli realizzo un sogno” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Serena Rossi debutta a teatro con l’omaggio alla sua città: “Con SereNata a Napoli realizzo un sogno” - (Adnkronos) – Non ama definirsi una diva (“diva a chi?”). Forse un’antidiva, che non si prende mai sul serio. Non conosce la rabbia (“non serve per farsi rispettare o volere bene”). Ma, al contrario, nel corso della sua carriera ha saputo trasformare gentilezza e semplicità nella sua forza. Sì, perché Serena Rossi è arrivata dove […] 🔗periodicodaily.com

Serena Rossi debutta a teatro con l’omaggio alla sua città: “Con SereNata a Napoli realizzo un sogno” - Serena Rossi non ama essere chiamata diva, anzi si definisce un’antidiva, sempre pronta a scherzare su sé stessa. Non conosce la rabbia, perché per lei non è uno strumento utile per ottenere rispetto o affetto. Al contrario, ha fatto della gentilezza e della semplicità la sua forza, trasformandole in pilastri della sua carriera. Serena è […] L'articolo Serena Rossi debutta a teatro con l’omaggio alla sua città: “Con SereNata a Napoli realizzo un sogno” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Approfondimenti da altre fonti

Edizioni BD porta Skull-Crusher al Napoli COMICON 2025; CS Skull-Crusher! di Josie Campbell e Alessio Zonno (Edizioni BD); Skull-Crusher: Debutta a ComicCon Napoli la serie post-apocalittica di Josie Campbell e Alessio Zonno; Skull-Crusher! – Lo sport più folle arriva sui nostri scaffali dal 9 maggio!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Comicon Napoli 2025 celebra 25 anni di meraviglie, ecco il programma completo - Si avvicina l'apertura del Comicon Napoli 2025, che con questa edizione celebra venticinque anni di meraviglie: scopriamo il programma completo dell'evento. 🔗msn.com

Comicon Napoli 2025, al via la vendita di biglietti e abbonamenti: date, pass esclusivo e ospiti - Biglietti Comicon Napoli 2025. Sono da oggi in vendita gli abbonamenti e i biglietti per il Comicon Napoli in programma dal 1 al 4 maggio 2025 alla Mostra d'Oltremare. Sarà la XXV edizione della ... 🔗msn.com

COMICON - A Napoli dall'1 al 4 maggio: i Playoff e le Final Eight della eSerie A Goleador per la prima volta in Campania - In anteprima italiana a COMICON Napoli debutterà l’atteso primo volume di Absolute Batman, la serie a fumetti più venduta negli U.S.A. nel 2024, alla presenza dei creatori della serie Scott Snyder e ... 🔗napolimagazine.com