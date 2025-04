Esino | una targa omaggia Pierluigi Beghetto assassinato un anno fa

Esino omaggia l'ex assessore e volontario, barbaramente ucciso un anno fa, con una targa nel cuore del paese.Dodici mesi or sono, il 21 aprile 2024, Pierluigi Beghetto perdeva la vita a 53 anni, assassinato da Luciano Biffi al termine di una banale lite per motivi di vicinato. Di. Leccotoday.it - Esino: una targa omaggia Pierluigi Beghetto, assassinato un anno fa Leggi su Leccotoday.it Il Comune dil'ex assessore e volontario, barbaramente ucciso unfa, con unanel cuore del paese.Dodici mesi or sono, il 21 aprile 2024,perdeva la vita a 53 anni,da Luciano Biffi al termine di una banale lite per motivi di vicinato. Di.

Esino Lario (Lecco) – Lui non c'è più, ma gli abitanti di Esino non lo dimenticano e il suo ricordo rimane vivo più che mai. Nel primo anniversario della sua morte, a Esino Lario è stata celebrata una messa ed è stata svelata una lapide in memoria di Pierluigi Beghetto, elettricista di 53 anni di Usmate Velate che si era innamorato del piccolo paese montano, dove aveva scelto di regalare il suo tempo e la sua competenza, sia come assessore esterno, senza mai chiedere in cambio un centesimo e rinunciando allo stipendio di amministratore locale, sia come volontario.

Esino Lario, 26 marzo 2025 – Luciano Biffi è stato condannato a 24 anni di reclusione per l'omicidio del vicino di casa, Pierluigi Beghetto, ucciso a 53 anni lo scorso 21 aprile. La sentenza è stata letta oggi a mezzogiorno dalla Corte d'Assise di Como, che ha anche disposto un risarcimento di 570mila euro a favore della moglie della vittima e rispettivamente di 413mila e 392mila euro a favore dei due figli.

