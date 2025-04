Macchina sulla folla a festival in Canada diversi morti

Macchina ha travolto la folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, nell'ovest del Canada. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente del suv è stato arrestato. Quotidiano.net - Macchina sulla folla a festival in Canada, diversi morti Leggi su Quotidiano.net Diverse persone sono morte dopo che unaha travolto ladurante unchiamato Lapu Lapu a Vancouver, nell'ovest del. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente del suv è stato arrestato.

Vancouver, auto sulla folla durante un festival di strada: «diversi morti». Arrestato l'uomo alla guida - Durante il Lapu Lapu Festival.

Macchina sulla folla a festival in Canada, diversi morti - Diverse persone sono morte dopo che una macchina ha travolto la folla durante un festival chiamato Lapu Lapu a Vancouver, nell'ovest del Canada. Lo ha detto la polizia, aggiungendo che il conducente d ... 🔗ansa.it

Canada, auto sulla folla a un festival a Vancouver: diversi morti - A quanto riferisce il Vancouver Sun, l'uomo alla guida della vettura è stato fermato e arrestato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 ora locale, le 5 del mattino in Italia, alla festa con cui la ... 🔗tg24.sky.it