Lega | La Malfa orazione asservita alla sinistra Pri | Critiche non sobrie

orazione sul 25 aprile tenuta a Cesena dall'85enne Giorgio La Malfa (Pri) è finita nel mirino del centrodestra. "La Malfa – lo ha attaccato l'on. Jacopo Morrone (Lega) – si è esibito dal palco del 25 aprile esattamente come lo avrebbe fatto un vecchio arnese della politica più retorica e più fuori dalla realtà, del tutto asservita agli ideologismi della sinistra ancora influenzata dai dogmi del vetero-comunismo".Enrico Sirotti Gaudenzi, consigliere comunale della Lega, ha rincarato la dose: "Per il sindaco Lattuca e o La Malfa il 25 aprile è stata un'occasione per alimentare l'odio sociale". Secca la replica del segretario Pri, Romano Fabbri: "I commenti della Lega di Salvini dell'onorevole Morrone e del consigliere comunale Sirotti in merito al discorso di Giorgio La Malfa non hanno nulla della sobrietà che imporrebbe il lutto per la morte di Papa Francesco".

