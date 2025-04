Napoli Conte cambia ancora | nuova rivoluzione in vista del Torino

Napoli, Conte cambia ancora: nuova rivoluzione in vista del Torino">Non è solo una formazione per battere il Torino al Maradona: è una squadra disegnata per vincere lo scudetto. È questa la fotografia tracciata da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che racconta come Antonio Conte stia preparando la sfida di oggi con valutazioni profonde, analisi continue e colloqui interiori fatti di testa e cuore.A cinque giornate dalla fine, con Napoli e Inter appaiate a quota 71 punti, ogni dettaglio conta: 15 punti ancora in palio e un finale di stagione che assomiglia a un romanzo giallo, come sottolineato dallo stesso Mandarini.Nuovo modulo e scelte studiateConte ha pronto un nuovo assetto: addio al 4-3-3 visto a Monza, spazio a un 4-4-2 duttile che potrà trasformarsi in corsa in un 3-5-2. Napolipiu.com - Napoli, Conte cambia ancora: nuova rivoluzione in vista del Torino Leggi su Napolipiu.com indel">Non è solo una formazione per battere ilal Maradona: è una squadra disegnata per vincere lo scudetto. È questa la fotografia tracciata da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che racconta come Antoniostia preparando la sfida di oggi con valutazioni profonde, analisi continue e colloqui interiori fatti di testa e cuore.A cinque giornate dalla fine, cone Inter appaiate a quota 71 punti, ogni dettaglio conta: 15 puntiin palio e un finale di stagione che assomiglia a un romanzo giallo, come sottolineato dallo stesso Mandarini.Nuovo modulo e scelte studiateha pronto un nuovo assetto: addio al 4-3-3 visto a Monza, spazio a un 4-4-2 duttile che potrà trasformarsi in corsa in un 3-5-2.

