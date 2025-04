A Carpi Liliana Cavani per l' anteprima del documentario che racconta lo scandalo del suo Il portiere di notte

Liliana Cavani lunedì 28 aprile sarà a Carpi, sua città natale, per presentare in prima nazionale, alle 21 al cinema Corso, il documentario "Liliana Cavani. Il portiere di notte – Nascita e scandalo di un film leggendario" insieme al regista Adolfo Conti. L'appuntamento conclude il programma di.

