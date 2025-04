Gaza attacco di Israele nella Striscia | almeno 40 morti

almeno 40 palestinesi sono morti in un attacco dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Lo ha riportato l’emittente qatariota Al Jazeera. Il 18 marzo l’esercito israeliano ha ripreso i combattimenti nella Striscia di Gaza, lanciando massicci attacchi contro l’enclave palestinese e violando il cessate il fuoco raggiunto a gennaio. Lapresse.it - Gaza, attacco di Israele nella Striscia: almeno 40 morti Leggi su Lapresse.it 40 palestinesi sonoin undell’esercito israelianodinelle ultime 24 ore. Lo ha riportato l’emittente qatariota Al Jazeera. Il 18 marzo l’esercito israeliano ha ripreso i combattimentidi, lanciando massicci attacchi contro l’enclave palestinese e violando il cessate il fuoco raggiunto a gennaio.

