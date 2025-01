Ilfogliettone.it - Champions League: ultima giornata di fuoco, tutto deciso in una notte

Oggi, mercoledì 29 gennaio, si scriverà l’ultimo capitolo della fase a gironi della, una serata ad alta tensione con 18 sfide che regaleranno emozioni, drammi e colpi di scena. Solo due partite, Lipsia-Sturm Graz e Stella Rossa-Young Boys, saranno mere formalità, con le squadre già eliminate. Tutte le altre, invece, avranno un peso decisivo per l’accesso agli ottavi di finale e ai playoff. Unain cui ogni gol, ogni fallo, ogni decisione dell’arbitro potrà cambiare il destino di intere stagioni.Le italiane in bilicoQuattro squadre italiane sono ancora in corsa, ma il margine di errore è ridotto al lumicino. Inter, Milan, Atalanta e Juventus cercano di evitare i playoff e di agguantare l’accesso diretto agli ottavi. Il Bologna, invece, ha già chiuso la sua avventura europea.