Bianca Balti pronta per Sanremo | Con una lunga cicatrice che mi disegna lo stomaco e senza capelli ora non incarno lo stereotipo della modella

Sul palco dicalva, con unasulloe la voglia di sentirsi normale.per la co-conduzioneseconda serata del Festival didel 12 febbraio assieme a Carlo Conti. La top model ha infatti condiviso uno status sui suoi social dove ha mostrato il desiderio di tornare “ad una vita normale”, nonostante le conseguenze sul proprio fisicochemioterapia per combattere il cancro ovarico che le è stato diagnosticato nel settembre 2022.aveva scoperto il tumore durante un ciclo di crioconservazione degli ovociti per avere più chance di rimanere incinta più avanti con l’età. In due giorni venne operata e poi lacura che ha trasformato la sua vita e il suo fisico.Lei, top model internazionale per Dolce & Gabbana, Missoni, Dior, Roberto Cavalli, ha comunque da tempo ricominciato a lavorare, anche se le cose non sono mai tornate come prima.