WINDTRE e il Comune di Lainate insieme verso la Smart City

, 28 gennaio 2025 –e ildihanno firmato il protocollo d’intesa per il percorso, con l’obiettivo di progettare e realizzare soluzioni tecnologiche basate sulle esigenze di cittadini e imprese del territorio. Un’iniziativa strategica che mira a favorire la crescita dei comuni italiani attrala diffusione della cultura digitale e di tecnologie, destinate a cittadini e imprese locali.La sinergia consentirà di potenziare le competenze digitali dell’amministrazione per favorire la transizionela città intelligente, attrastrumenti evoluti come i data analytics, le soluzioni per la gestione dei consumi energetici o le innovazioni per la mobilità, in modo da fornire risposte concrete alla crescente necessità di soluzioni evolute per la comunità.