Roma | sequestrati due chili di hashish tre arresti a Velletri

Nel corso di tre perquisizioni eseguite dai carabinieri nel centro storico e nelle zone delle case popolari di, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente oltre duedie 18 grammi di cocaina nonche’ materiale atto al confezionamento e denaro contante. Oltre al sequestro sono scattati tree una denuncia per concorso nell’attivita’ di spaccio.I militari ritengono di aver documentato, una prospera attivita’ di spaccio di sostanza stupefacente tipoe cocaina piu’ volte ceduta agli acquirenti, talvolta anche a credito ed in quantitativi significativi per importi di migliaia di euro, ad opera di giovanissimi ragazzi di origine veliterna, rumena e spagnola. Ai 3 arrestati e’ stato contestato, a vario titolo, il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina.