Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, manca l’ultimo passo! Una strategia col Monaco»

Leggi su Inter-news.it

Simoneprepara i suoi uomini per un altro importante appuntamento sul campo. Domani sera a San Siro arriva il, per l’ultima gara della prima fase di Champions League dell’. Ecco le parole rilasciate dall’allenatore alla vigilia del match.ULTIMO– Dopo esservenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Simonerilascia alcune dichiarazioni anche aTV: «L’con la miglior difesa d’Europa? Sappiamo senz’altro di aver fatto le prime sette partite nel modo giusto, abbiamo avuto una certa solidità. Chiaramente sappiamo che ci, che sarà la partita di domani sera contro il. Una partita difficile da affrontare però abbiamo provato a prepararla nel migliore dei modi».studia il: ecco ladell’L’AVVERSARIO – Simoneprosegue analizzando il prossimo avversario in Champions League dell’