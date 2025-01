Dayitalianews.com - Incidente stradale choc a Modena: 20enne investito e ucciso da due mezzi

Leggi su Dayitalianews.com

L’ennesimo tragicoha strappato alla vita un altro giovanissimo, unoriginario del Marocco, morto la mattina di oggi 28 gennaio mentre stava percorrendo in bici la via Emilia Ovest, in provincia di.La ricostruzione dell’Secondo le ricostruzioni il ragazzo sarebbe statoda un’auto, che l’avrebbe sbalzato dalla bici facendolo poi rovinare sull’asfalto per qualche metro, dove sarebbe statoda un secondo mezzo che stava provenendo dalla direzione opposta. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono sopraggiunti i soccorritori dell’1-1-8 con un’automedica e un’ambulanza, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al ragazzo.Sul luogo dell’sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Castelfranco Emilia che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’