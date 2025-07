Airola torna … Uscimmo a riveder le stelle nel Chiostro di San Pasquale

Nel suggestivo scenario del Chiostro di San Pasquale ad Airola, il 3 e 4 luglio torna l’evento “Uscimmo a riveder le stelle”, un’occasione unica per scoprire il talento dei giovani musicisti dell’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio. Due serate all’insegna della musica e del messaggio di pace, che promettono di emozionare e coinvolgere il pubblico in un’esperienza indimenticabile. Non mancate a questo appuntamento speciale!

Il 3 e il 4 luglio prossimi, presso il Chiostro del Convento San Pasquale di Airola

