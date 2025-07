Della Marvel è super anche la storia poco nota Da leggere in attesa dei Fantastici 4

Dopo averci pensato per anni, Sean Howe, scrittore classe 1974, ha deciso di scrivere la storia della Marvel come nessuno l'aveva mai raccontata. La crisi della stampa del 2009 aveva portato al suo licenziamento dai media in cui lavorava, così decise di dedicarsi a un progetto che avrebbe rivoluzionato il modo di conoscere i supereroi: una narrazione affascinante e poco nota che aspetta solo di essere scoperta, in attesa dei Fantastici Quattro.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Cond√© Nast may earn an affiliate commission. Dopo averci pensato per anni, Sean Howe, scrittore classe 1974, ha deciso di scrivere la storia della Marvel come nessuno l'aveva mai raccontata. La crisi della stampa del 2009 aveva portato al suo licenziamento dai media in cui lavorava, cos√¨ decise di dedicare tutto quell'inaspettato tempo libero a una ricerca sull'universo che aveva segnato la sua infanzia, fin da quando aveva visto la serie di cartoni animati di Spider-Man dentro il palinsesto di The Electric Company, un programma per bambini della tv americana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it