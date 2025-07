Prezzo da urlo per Motorola Edge 60 | risparmio di oltre 130€

Se stai cercando uno smartphone all’avanguardia senza svuotare il portafoglio, questa offerta su Amazon fa al caso tuo: Motorola Edge 60, con display pOLED a 120Hz, tripla fotocamera da 50MP e Moto AI, è ora disponibile a soli 246€. Un prezzo incredibile che ti permette di risparmiare oltre 130€, raggiungendo il minimo storico. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per un device di alta qualità a un costo irrisorio.

Motorola Edge 60 in offerta su Amazon: display pOLED 120Hz, tripla fotocamera 50MP e Moto AI a soli 246€, minimo storico con risparmio di 132€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Prezzo da urlo per Motorola Edge 60: risparmio di oltre 130€

In questa notizia si parla di: motorola - edge - risparmio - prezzo

Motorola Edge 60 in offerta su Amazon a un prezzo che lo rende best-buy - Scopri il Motorola Edge 60, il nuovo protagonista della fascia media che sta facendo parlare di sé! Con un'offerta imperdibile su Amazon, questo smartphone si trasforma in un vero best buy per chi cerca qualità e prestazioni senza svuotare il portafoglio.

#Motorola Razr 50 a prezzo scontatissimo su #Aliexpress Vai su Facebook

Motorola Edge 50 Neo, che best buy a soli 201€: ricarica wireless, 5 anni di supporto e tascabile; Motorola, prezzo crolla per lo smartphone top: costa pochissimo; Recensione Motorola Edge 60 Pro: sorpresa inaspettata! Sottile, leggero e... | Video.

Motorola Edge 60 in offerta su Amazon: a meno di 250€ è un BEST BUY - Il Motorola Edge 60 è in offerta su Amazon e ora costa meno di 250 euro raggiungendo il suo prezzo minimo storico. Secondo telefonino.net

Motorola Edge 50 Neo, che best buy a soli 201€: ricarica wireless, 5 anni di supporto e tascabile (aggiornato) - Motorola Edge 50 Neo in offerta a prezzone: display pOLED 120Hz, fotocamera Sony 50MP e 5 anni di aggiornamenti Android. Da tuttoandroid.net