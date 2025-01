Oasport.it - Curling, Stefania Constantini: “Portabandiera? Troppo presto. Il cambio di staff tecnico ha richiesto un assestamento”

L’Italia ha concluso al quarto posto gli Europei difemminile disputati lo scorso novembre sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). Le azzurre hanno perso la semifinale contro la Svizzera e l’atto conclusivo per la medaglia di bronzo contro la Scozia, non riuscendo così a salire nuovamente sul podio continentale dopo il secondo posto del 2023, quando il quartetto tricolore venne sconfitto di misura dalle rossocrociate nella sfida per il titolo.e compagne torneranno in scena tra un paio di mesi, con il chiaro intento di ben figurare ai Mondiali, in programma dal 15 al 23 marzo in quel di Uijeongbu (Corea del Sud). Dopo la splendida cavalcata nell’ultima rassegna iridata, conclusa al quarto posto perdendo i due match decisivi contro Svizzera e Corea del Sud, la nostra Nazionale proverà a illuminare la scena in terra asiatica.