Ilrestodelcarlino.it - Campo rinnovato a Masrola, sarà la casa del Cesena femminile

Inaugurato a, frazione di Borghi, ilda calcio completamenteche rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità locale e per lo sport. La struttura ospita le squadre del settore giovanile del, che ora ha qui la sua nuova. Al taglio del nastro il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni, il vicesindaco Luigi Deluca, l’assessore Jenni Bagagli, il vicepresidente delCalcioGianni Angeli, il presidente dell’associazione ’Eventi La Fenice Aps’ Nicolò Bertozzi e da Elvio Sanna, direttore sportivo delCalcio. Ha detto Silverio Zabberoni, sindaco di Borghi: "Oggi per Borghi,e per tutta la nostra comunità è una giornata importante. Coroniamo un successo di una struttura che dal 2020 non veniva utilizzata ed è stata completamente riqualificata e diventerà ladell’attività di base delCalcio