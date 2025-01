Isaechia.it - Amici 24, crollo post puntata per Mollenbeck, Francesca e Giorgia: ecco cos’è successo

Dopo ladiandata in onda Domenica 26 gennaio (clicca QUI per il resoconto), diversi allievi del talent sono caduti nello sconforto, anche se per motivi diversi. Il daytime di oggi ha mostrato gli sfoghi-registrazione di.Già durante la pausa, nel corso della, il cantanteè parso insoddisfatto:E’ proprio brutto così. Sono sempre dalla metà classifica in giù, mai sopra!Dopo essersi classificato all’ultimoo, secondo i giudizi di Fred De Palma e Enrico Nigiotti, ha attraversato un momento di crisi culminato in un pianto:Io ce la metto la testa! Ma che caz*o devo fare? Non penso alla classifica quando canto, forse non sono abbastanza bravo per star qua. L’unico a cui han detto robe negative sono stato io. Faccio la roba degli inediti: ultimo, anche lì.