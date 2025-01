Ilrestodelcarlino.it - Valsa tra i rimpianti e due settimane decisive

Una Final Four di Coppa Italia che è servita solo ad alimentarenei tifosi di Modena Volley e forse anche nella dirigenza, quella vinta ieri pomeriggio a Bologna dalla Lube Civitanova.per non esserci, ovviamente, un’assenza che dura ormai da quattro anni.però anche per i protagonisti in campo, primo tra tutti Mattia Boninfante, regista ventenne che i gialloblù non hanno trattenuto lo scorso anno e che adesso è sbocciato alla Lube, sollevando ieri il suo primo trofeo importante da leader;anche nel vedere gli investimenti giovani, precoci e di lungo termine fatti da Verona (vedi alla voce Mozic, Keita, Spirito, Sani) o quelli più costosi ma ugualmente efficaci della Lube (Bottolo sopra tutti, o Nikolov) ieri decisivi. E titolari (o quasi) di sei più uno (quello di Verona soprattutto) non certo distanti da quello di Modena per investimenti economici.