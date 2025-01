Ilfattoquotidiano.it - Sinner e le finali del tennis in chiaro gratis per tutti: dopo il boom di ascolti, adesso serve una regola definitiva

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Italia che si ferma davanti alla tv per una finale. Succedeva solo per il calcio,grazie a Janniksta diventando un’abitudine anche per il. Ma soltanto in pay o anche in? Il trionfo agli Australian Open, il secondo di fila, ha riaperto il dibattito. E forse indicato pure la soluzione. La finale di domenica è stata un evento, anche televisivo: quasi 3,5 milioni di persone hanno guardato la partita, col 33% di share, numeri da nazionale di pallone. La maggior parte di questi (2,4 milioni, cioè circa i due terzi) lo hanno fatto sul canale 9 di Discovery, gratuitamente. Non era scontato, anzi, visto che da contratto i diritti appartenevano a Eurosport, dove ad esempio era stata trasmessa in esclusiva la finale del 2024 contro Medvedev, che si era fermata poco sotto i 2 milioni di spettatori.