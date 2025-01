Shoah, alla Bce commemorazione con Lagarde e sindaco Francoforte

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 gen. (askanews) – In occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentrazione e sterminio di Auschwitz-Birkenau, la Banca centrale europea ospita unache apre in occasione della giornata della memoria, presso il suo principale edificio a. Nel pomeriggio si svolgeranno interventi della presidente, Christine, deldi, Mike Josef e del direttore del museo giudaico di. “Commemorare l’Olocausto è indispensabile per ricordarci la necessità di vigilanza e unità contro l’antisemitismo” ha detto, secondo quanto riporta un comunicato. “Ricordare i crimini perpetrati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale è un dovere e un obbligo – ha detto per parte sua ildella città -.