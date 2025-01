Pronosticipremium.com - Roma, esordio positivo per Rensch: i numeri contro l’Udinese

Devyneha esordito con il botto nella, dimostrando subito il perché Claudio Ranieri ha deciso di schierarlo nonostante i pochissimi allenamenti alle spalle. La sua prima partita in maglia giallorossa è stata un mix di solidità, versatilità e personalità, elementi fondamentali per emergere in un campionato complesso come la Serie A, specialmente per un giovane di appena 22 anni.Debutto convincenteha dimostrato grande dinamismo e propensione offensiva, contribuendo con continuità alla manovra d’attacco sulla fascia destra. Quando Ranieri ha ridisegnato la difesa nella ripresa, spostandolo come centrale nel terzetto davanti a Svilar, l’olandese non ha accusato il colpo, mantenendo alta la concentrazione e offrendo sicurezza. Non ha commesso sbavature, risultando ordinato nelle scelte e ricevendo il plauso di Ranieri e dei compagni.