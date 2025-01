Thesocialpost.it - Orrore in Italia: spuntano i corpi di un uomo e del suo cane, il drammatico ritrovamento

Rimane avvolta nel mistero la morte di undi oltre 60 anni, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita in un’area industriale abbandonata a Montepulciano (Siena), a breve distanza dall’area di servizio dell’A1, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio.Per fare luce sulle circostanze del decesso, la procura di Siena ha ordinato l’autopsia, affidata al medico legale, il professor Mario Gabbrielli. Sul corpo dell’, originario del sudma residente in provincia di Parma, sono state riscontrate alcune ferite a un braccio, le cui cause sono ora oggetto di indagine.Il cadavere è stato scoperto da una guardia giurata che effettua regolarmente controlli nell’area dell’ex Rdb. La sua auto, una Toyota Yaris Hybrid bianca, era parcheggiata nei pressi dell’area di servizio, e all’interno del veicolo è stato trovato anche il corpo del suo