Iltempo.it - "Non ho paura". Il coraggio di Liliana Segre dopo le minacce

«Trovo veramente importante che, mentre ricordiamo gli 80 anni dalla liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, una ricorrenza come questa illumini il nostro incontro di oggi». L'ha detto la senatrice a vitanel suo intervento presso il Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale, in occasione di un evento organizzato per celebrare la figura di Edoardo Volterra, giudice costituzionale di origine ebraiche perseguitato ed esiliato a causa delle leggi razziali del 1938. «Non potevo prescindere dall'abbinare il 27 gennaio con questo ricordo. Perché chi ha vissuto quel giorno ne conserva una memoria particolare. In quei giorni, i prigionieri in campi di sterminio come quello in cui ero io, dove non leggendo mai un giornale non si sapeva mai niente di cosa succedeva, vedevamo grandi fuochi lontani e sentivamo aerei passare.