Thesocialpost.it - “L’ha ingoiata all’improvviso”: tragedia in casa, la piccola ha soltanto 18 mesi

in: una bimba di 18è finita ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. In un primo momento sembrava che laavesse ingerito una monetina, poi si è scoperto che in realtà l’oggetto era una batteria a bottone che nello stomaco ha rilasciato acidi causando una profonda fistola e compromettendo seriamente il tratto gastrointestinale. Leggi anche: Terribile incidente, la vittima è l’imprenditore italiano: la tragica scopertaA dare la terribile notizia è stata l’emittente televisiva siciliana Rei Tv. La, trasferita dal pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro, dov’era stata trasportata in un primo momento, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nel reparto di Gastroenterologia.