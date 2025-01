Liberoquotidiano.it - Lazza provoca Sergio Conceiçao dopo la rissa con Calabria: "Vedrai che ti diverti", circo Milan

Venire quasi alle mani, lo hanno fattoConceição e Davide, al fischio finale del match vinto dalcontro il Parma nell'anticipo dell'ora di pranzo di domenica. La vicenda che ha innervosito l'allenatore è la presenza del terzino e di altri giocatori al concerto di, un giorno e mezzo prima della sfida col Parma. In particolare Loftus-Cheek, Theo Hernandez, Davide Camarda e, che hanno trascorso la serata al Forum d'Assago per ascoltare i brani del cantante dal cuore rossonero, oltre che loro amico. Una foto ha immortalato i calciatori conlo spettacolo. Il tecnico, per questo, non ha gradito la cosa. Così come non gli è andata giù la reazione dialla sostituzione nella sfida con gli emiliani, dove Davide ha scagliato lontano una bottiglietta.