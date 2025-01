Isaechia.it - Grande Fratello, parla un’ex Vippona: “Helena è una bella persona, Shaila troppo egocentrica. Lorenzo? Una vecchia volpe, non è preso da lei ma…”

Carlotta Dell’isola, ex concorrente del, è stata ospite a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli.L’ex gieffina è da poco diventata mamma del suo Niccolò Domenico e, nonostante gli inevitabili ostacoli dei primi approcci alla maternità, è molto felice del periodo che sta attraversando:Mi ha stravolto la vita. Poco sonno, ma con piacere. Abbiamo cercato di incastrare tutto, perché siamo tornati al lavoro quasi subito. Abbiamo delle grandi nonne che ci aiutano, ci supportano molto. Non pensavo, ma Nello è portatissimo, delle volte lo guardo e dico: “Sei più portato tu di me!”. Quando torna dal lavoro, si dedica anima e corpo a Niccolò. Ci siamo organizzati, è tutto ad incastro. Di notte ci svegliamo entrambi, mentre io preparo tutto per cambiarlo, lui gli fa fare il ruttino.