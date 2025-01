Ilrestodelcarlino.it - Gran Reno, Meridiana e Unipol arena: due giovani trovati con i coltelli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Casalecchio (Bologna), 27 gennaio 2025 – Controlli a tappeto nei centri commerciali contro il fenomeno delle baby gang: denunciati due ragazzi di 19 anni che avevano addossodi circa 7 centimetri e identificato un altro giovane, 22 anni, trovato con lo spray al peperoncino e della marijuana. Anche ieri, i carabinieri del Comando provinciale di Bologna hanno lavorato per prevenire altri episodi di delinquenza, soprattuttole, nei centri più importanti dello shopping che registrano maggior afflusso proprio nei weekend. Dopo le verifiche della domenica precedente al, messe in atto sempre dai carabinieri, ieri i militari dell’Arma si sono concentrati sulle aree dello Shopvillee Centro, oltre che nelle stazioni di Casalecchio-Palasport e Casalecchio-Garibaldi, dove si erano verificati fenomeni di criminalità minorile che avevano turbato la tranquillità dei clienti, soprattutto famiglie con bambini che frequentano l’area per fare acquisti, mangiare o passare serenamente il tempo libero.