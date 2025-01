Puntomagazine.it - Rifiuti a Qualiano: L’abbandono in località cardinale continua impunito

edili abbandonati a. I cittadini sono stufi dell’andazzo e dell’impunità di cui godono i soggetti che abbandonanodi ogni genereNel cuore della periferia di, in, si ripropone un problema che affligge il territorio ormai da troppo tempo:indiscriminato di. Negli ultimi giorni, si è aggiunta una nuova segnalazione a una lunga lista di episodi di inciviltà: blocchi di materiale edilizio (siporex), probabilmente provenienti da una ristrutturazione abusiva, sono stati scaricati illegalmente nella zona.Questa area, già nota per episodi simili e per gli incendi del materiale accumulato, è priva di telecamere di sorveglianza, una mancanza che permette agli autori di tali atti di rimanere impuniti. La situazione è aggravata dall’apparente immobilismo delle autorità locali.