Papa | non dimenticare orrore della shoah

13.35 "A 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz l'dello sterminio di milioni di ebrei non può essere né dimenticato né negato",ha dettoFrancesco all'Angelus,in occasione del GiornoMemoria che si celebra domani. "Rinnovo il mio appello affinché tutti collaborino per debellare la piaga dell'antisemitismo,di ogni forma di discriminazione e persecuzione religiosa",ha aggiunto. Poi:"cessino le ostilità"in Sudan dove il conflitto in corso sta causando "la più grave crisi umanitaria nel mondo".