Ladri di monetine nel deposito Seta | numerosi autobus scassinati

Modena, 26 gennaio 2025 – Non c’è pace per. Lo scorso mese i carabinieri hanno arrestato un 60enne autore di gravi atti vandalici commessi ai danni dell’azienda di trasporti. L’uomo, ex dipendente, era accusato di tentato incendio e danneggiamento aggravato poiché, per vendetta — essendo stato licenziato dopo 18 anni di lavoro — in concomitanza con il primo giorno di scuola aveva danneggiato 51. Successivamente era rientrato nele aveva gettato liquido accelerante contro uno dei mezzi parcheggiati. Ebbene ieri si è registrata l’ennesima intrusione nell’area di Strada Sant’Anna ad opera di ignoti (per il momento). I vandali, infatti, hanno forzato le porte di svariati mezzi (pare alcune decine) e danneggiato le macchinette emettitrici automatiche di biglietti. Ovviamente l’intento era quello di asportarne le monete contenute all’interno.