Monzatoday.it - Incendio in una ditta abbandonata: sul posto i vigili del fuoco

Leggi su Monzatoday.it

Ancora fiamme in Brianza. Dopo il drammaticoche ieri, sabato 25 gennaio, ha causato la morte di un imprenditore agricolo a Roncello, oggi si è verificato un altro rogo.L’è scoppiato a Desio, in unadismessa in via Fermi. La macchina dei soccorsi è scattata verso le.