Oasport.it - Sinner attaccato dalla stampa tedesca: “Una farsa, non deve giocare. Ombra di doping sulla finale”

Cresce l’attesa in vista delladegli Australian Open 2025, che andrà in scena domenica 26 gennaio (ore 09.30) sul cemento di Melbourne. Si preannuncia un confronto roboante e particolarmente acceso tra Jannike il tedesco Alexander Zverev: il numero 1 del mondo scenderà in campo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, fronteggiando il numero 2 del ranking ATP che insegue il primo Slam della carriera dopo aver perso due atti conclusivi. Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico, ma il teutonico ha tutte le carte in regola per inseguire il grande colpaccio.A tenere banco nella giornata della vigilia è un articolo pubblicato su Das Bild, uno dei quotidiani di riferimento in Germania. Il pezzo non rispetta i crismi della deontologia già dal titolo: “Zverev imgegen Skandal-“, ovvero “Zverev incontro lo Scandalo“.