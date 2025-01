Oasport.it - Pallamano: Danimarca, Germania, Francia e Ungheria certificano i quarti ai Mondiali 2025

Il Main Round del Gruppo I e del Gruppo II si è concluso aididando il lasciapassare ufficiale alle prime quattro squadre per idi finale del torneo. Ecco come sono andate le cose nelle due pool.Gruppo IL’Italia cede 25-33 alla Svizzera nella partita che valeva un piazzamento fra il 9° e il 12° posto, mentre nelle altre due partite le qualificate ai, ossia, vanno via senza problemi battendo rispettivamente Cechia (28-22) e Tunisia (31-19).Classifica Gruppo I:10,8, Svizzera 4, ITALIA 4, Cechia 3, Tunisia 0Gruppo IIPaesi Bassi e Austria pareggiano in un pirotecnico 37-37. Si impongono invece facendo valere la loro forzacheil loro passaggio aidi finale: i transalpini regolano la Macedonia del Nord 32-25, i magiari piegano 29-23 il Qatar.