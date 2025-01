Lanazione.it - Oggi compie 100 primavere Lidia Polidori

Arezzo, 25 gennaio 2025 –100. Una vita dedicata agli altri sia come maestra che nell’associazionismo. Gli auguri del sindaco Agnelli. “Con parenti, amici e parrocchianisi festeggiano i 100 anni della Maestra. Di centenari ne ho festeggiati tanti ma la Signoraoltre ad avere tanto da raccontare sta continuando a farlo in modo amabile ed estremamente spassoso. Tanti auguri caraQuindi,, tutti insieme per festeggiare le 100dila nonnina di Castiglion Fiorentino. Buon Compleanno”. Sono questi gli auguri del sindaco Mario Agnelli a, da tutti conosciuta come la maestra, che100 anni.pomeriggio è prevista una festa insieme ai nipoti, amici e i vicini di casa.