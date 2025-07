LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini si inventerà qualcosa? Aggiornamenti dalle 12.00

Benvenuti amici di OA Sport! Siamo pronti a vivere insieme l'emozione della sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2025, un percorso ricco di sfide e sorprese, con tre Gran Premi della Montagna pronti a rivoluzionare la classifica. Longo Borghini e le altre protagoniste si preparano a dare il massimo: restate con noi per aggiornamenti in diretta, partendo dalle 12.00. CLICCA QUI per non perderti nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2025. Dopo la volata vincente di Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) nella giornata di ieri, ci apprestiamo a vivere un’altra intensa frazione all’insegna delle asperità. Terzultima frazione che ci propone ben tre Gran Premi della Montagna, le corridore di classifica vorranno dunque attaccare, e perché no, tentare la fuga. 145 km da percorrere, con partenza fissata a Bellaria-Igea Marina e traguardo finale posto a Terre Roveresche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini si inventerà qualcosa? Aggiornamenti dalle 12.00

