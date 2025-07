Euro in calo dello 0,17% sul dollaro a 1,1681dollari

L'euro registra una flessione dello 0,17% rispetto al dollaro, scendendo a 1,1681, mentre si rafforza del 0,30% contro lo yen, toccando i 171,65. In un contesto di mercati volatili, queste oscillazioni riflettono le tensioni e le opportunità che caratterizzano la scena valutaria internazionale, invitandoci a seguire da vicino gli sviluppi per cogliere le prossime evoluzioni.

L'euro perde posizioni sul biglietto verde mentre avanza negli scambi con la divisa nipponica. La moneta unica + quotata 1,1681 dollari, in calo dello 0,17% e 171,65 yen, in rialzo dello 0,30%.

