Maturità la protesta degli studenti all’orale fa discutere Affinati | Se i docenti non conoscono gli alunni nel profondo la scuola resterà un luogo noioso

La protesta degli studenti durante l'orale di maturità sta scuotendo il mondo scolastico, sollevando dibattiti su metodi e relazioni tra docenti e studenti. Il ministro Valditara annuncia una linea dura: chi sceglie di non rispondere rischia di ripetere l'anno. Ma se insegnanti e istituzioni non approfondiscono realmente le vite degli studenti, la scuola rischia di rimanere un luogo sterile e privo di significato. È tempo di riflettere sul ruolo autentico dell’educazione.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una stretta sull’esame di maturità: gli studenti che durante il colloquio orale sceglieranno volontariamente di non rispondere, facendo “scena muta”, saranno giudicati non idonei e dovranno ripetere l’anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - studenti - orale - protesta

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

Il pedagogista Daniele Novara ha espresso piena solidarietà agli studenti che hanno deciso di protestare non sostenendo l’esame orale di maturità. In una dichiarazione pubblica, l’esperto ha definito questo gesto come “forte” e ha invitato le istituzioni ad asc Vai su Facebook

#Maturità, studente non fa orale per protesta. Presidi: “Cambio regole' Vai su X

Maturità, la protesta degli studenti all'orale fa discutere. Affinati: Se i docenti non conoscono gli alunni nel profondo, la scuola resterà un luogo noioso; Valditara stronca le proteste degli studenti alla Maturità: «Chi boicotta l'esame orale sarà bocciato; Gianmaria Favaretto, lo studente che si è rifiutato di sostenere l'orale alla maturità: «Valditara vuole bocciare chi protesta come me? È l'ennesima risposta violenta della scuola».