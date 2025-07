Il rimborso del Modello 730 non è arrivato a luglio | perché tarda

Se hai presentato il Modello 730/2025 e ti chiedi perché il rimborso non è ancora arrivato con la busta paga di luglio, non sei solo. Molti contribuenti si trovano nella stessa situazione, aspettando che il credito fiscale venga riconosciuto e accreditato. In teoria, se la dichiarazione è stata inviata in tempo, il rimborso dovrebbe essere già in tasca. Ma quali sono i motivi di questa attesa e come agire? Scopriamolo insieme.

"Ho presentato il Modello 7302025, perché non mi è arrivato il rimborso con la busta paga di luglio?". In questi giorni la domanda ricorre tra molti contribuenti, che non si sono ancora visti riconoscere il credito fiscale con lo stipendio. In linea teorica, se la dichiarazione è stata presentata in tempo utile a giugno, la liquidazione del credito fiscale dovrebbe avvenire proprio questo mese. Quali sono i motivi per i quali il rimborso non è arrivato? Iniziamo a tranquillizzare i nostri lettori: è tutto corretto se il Modello 7302025 è stato presentato tra il 21 giugno e il 30 giugno: in questo caso la pratica slitta ad agosto.

