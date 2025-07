Wimbledon day 12 | con Vincenzo Santopadre analiziamo la semifinale Sinner-Djokovic

Preparati a vivere un’emozione indimenticabile: Wimbledon Day 12 si anima con Vincenzo Santopadre, ex coach di Berrettini e protagonista della storica finale italiana. Insieme analizzeremo la semifinale tra Sinner e Djokovic, un duello epico tra due giganti del tennis. Entriamo nel cuore di questa sfida iconica e scopriamo cosa ci riserva il futuro tra i campioni. Non mancate: vi aspettiamo a TennisMania alle 8:15 per un’analisi esclusiva che farà la differenza!

L’ex coach di Berrettini, che ha vissuto da dentro la prima storica finale italiana sul centre court, proprio contro il serbo, ci immergiamo nell’atmosfera di questo terzo capitolo delle sfide tra Jannik e Nole a Londra. Vi aspettiamo a TennisMania, per in diretta alle 8:15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon day 12: con Vincenzo Santopadre analiziamo la semifinale Sinner-Djokovic

