Ciclista travolto da un' auto muore sul colpo Indagato il conducente per omicidio

Un tragico incidente sconvolge la comunità di San Felice a Cancello: Vincenzo Carannante, 54 anni, è stato investito e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua bici in via Napoli. La vettura, una Volkswagen Golf, lo ha travolto con violenza, lasciando dietro di sé solo dolore e incredulità. Indagato il conducente per omicidio, un caso che solleva molte domande sulla sicurezza stradale e la responsabilità.

Era in sella alla sua bici in via Napoli a San Felice a Cancello quando è stato travolto da una vettura, una Volkswagen Golf nella serata di ieri (10 luglio). Un volo di qualche metro e l'impatto violentissimo sull'asfalto non hanno lasciato scampo a Vincenzo Carannante, 54 enne di San Felice a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

