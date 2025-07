Situazione critica nel carcere di Vasto il sindacato di polizia penitenziaria chiede di riaprire gli ospedale psichiatrici giudiziari

La crisi nel carcere di Vasto mette in luce le conseguenze di decisioni politiche discutibili: la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ha aggravato una situazione già critica. Il sindacato di polizia penitenziaria chiede con urgenza di riaprirli, evidenziando che questa scelta rappresenta un errore grave e irrisolto. È giunto il momento di agire per garantire sicurezza e dignità, perché il futuro di Vasto dipende da decisioni responsabili e tempestive.

"La politica ha voluto che gli ospedali psichiatrici giudiziari chiudessero dimostrando di aver fatto un incredibile quanto imperdonabile errore e Vasto ne è una chiara dimostrazione: è arrivato il momento di ovviare al tragico errore riaprendoli e subito. Se così non sarà ci sentiremo costretti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: psichiatrici - vasto - giudiziari - situazione

Situazione critica nel carcere di Vasto, il sindacato di polizia penitenziaria chiede di riaprire gli ospedale psichiatrici giudiziari; Ancora aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria a Vasto. I sindacati protestano; “Per il rispetto della dignità di ogni persona”, a Vasto si parla di misure di sicurezza e case lavoro.

Ospedali psichiatrici giudiziari: bocciati - Corriere della Sera - I sopralluoghi effettuati dalla delegazione della commissione d'inchiesta del Senato sull'efficacia ed ... corriere.it scrive

"Carceri, situazione deficitaria per chi ha problemi psichiatrici" - I posti purtroppo non sono più sufficienti per chi ha bisogno di una assistenza specifica che in carcere non può ricevere". Da ilrestodelcarlino.it