livio neri pronta a ripartire nuovi volti e 350 iscrizioni

La Livio Neri, società di pallacanestro cesenate, è pronta a inaugurare la stagione sportiva 2025-2026 con importanti novità, presentate ieri nel corso di una conferenza stampa. L'asd Livio Neri, unica società cestistica della città a vantare un settore giovanile sia maschile che femminile, conferma il trend positivo nella crescita del numero dei tesserati: per la stagione in arrivo sono previste oltre 350 iscrizioni. Le squadre della società prenderanno parte a 15 campionati, di cui 12 federali, dal minibasket fino alla Prima Divisione. Tra le novità più attese, la presentazione del nuovo allenatore Valerio Rustignoli, che ha firmato un contratto biennale e sarà il responsabile dei gruppi Under 13 Gold, Under 14 Silver e Under 17 Silver.