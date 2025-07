FOTO Tubatura idrica rotta | strada invasa dall’acqua operai al lavoro

Un'emergenza idrica scuote il quartiere Pacevecchia: una tubatura di via Fratelli Rosselli si è rotta, causando un'inondazione che invade la strada e mette in crisi la viabilità. Operai al lavoro per riparare il danno e limitare i disagi, ma l’intervento richiederà tempo. Restate aggiornati per scoprire come evolverà la situazione e quali misure saranno adottate per risolverla definitivamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Imponente perdita d’acqua alla condotta idrica a servizio della zona alta della città. Una tubazione di via Fratelli Rosselli a poca distanza da via Einstein nel quartiere Pacevecchia è saltata e un quantitativo enorme di acqua si è riversata nella sede stradale anche per una leggera pendenza del tracciato. La circolazione stradale di entrambi i sensi di marcia si svolge con difficoltà proprio a causa della fuoriuscita del prezioso liquido. Dalle prime ore del mattino alcune squadre di operai sono al lavoro per riparare il guasto che ripropone in modo evidente il tema del necessario ammodernamento della rete idrica cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Tubatura idrica rotta: strada invasa dall’acqua, operai al lavoro

In questa notizia si parla di: acqua - idrica - tubatura - rotta

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22 di martedì 20 maggio alle 5 di mercoledì 21 maggio.

? Comune di Montefiascone Talete comunica l'avvio dei lavori per la messa in funzione del ° idrica in Via Commenda. : i lavori inizieranno Vai su Facebook

Cortina, falla alla rete idrica: metà dei residenti senz'acqua e «geyser» in centro; Si rompe un tubo dell'acqua, strada chiusa al traffico e abitazioni a secco - FOTO; Tubatura rotta nella notte: paese senza acqua.

Rozzano, rotta tubatura rete idrica: in mille senza acqua potabile - Rozzano, rotta tubatura rete idrica: in mille senza acqua potabile Via Mandorli il danneggiamento si è verificato questa mattina durante alcuni lavori stradali. ilgiorno.it scrive

Rivarolo del Re resta senz’acqua per ore - Ancora disagi per i residenti, alle prese con l’ennesima rottura della condotta idrica principale che rifornisce il paese. Da laprovinciacr.it