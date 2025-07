Anche la scienza è nulla senza empatia

Anche la scienza riconosce quanto l'empatia sia fondamentale: non solo sentire, ma immaginare ciò che provano gli altri. Giorgio Vallortigara ci ha aperto gli occhi su questa complessità, svelando che il vero cuore dell'empatia risiede nella capacità di immaginare, non solo di percepire. Come ricordava Duchamp, tra senso e sentimento si cela un universo inespresso, un tema centrale di "Fisica della malinconia", uscito...

Che cos'è l'empatia? Avevo sempre pensato fosse la capacità di sentire quello che sentono gli altri, ma Giorgio Vallortigara mi ha spiegato che è scorretto: scientificamente è immaginare ciò che sentono gli altri. Spesso, come in una riflessione di Marcel Duchamp, inimmaginabile: «SENSO: si può vedere il guardare, ma si può sentire l'ascoltare, il sentire?». Scrivo questo perché è in fondo il tema fondamentale di Fisica della malinconia, uscito nel 2011 e scritto dal bulgaro Georgi Gospodinov, che se non fosse nato nel 1968 e ancora vivente sarebbe già in Adelphi, e però per fortuna c'è Voland (che lo ha appena riportato in libreria), ovvero Daniela Di Sora, la quale i grandi non aspetta siano morti per pubblicarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it