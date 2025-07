Lettera di Trump sui dazi al Canada tycoon impone tariffe del 35% dal 1° agosto oggi l’invio della missiva anche all’Ue

Con una mossa decisa, Donald Trump ha imposto tariffe del 35% sul Canada, puntando a riconsiderare la misura solo se Ottawa collaborerà nella lotta al traffico di Fentanil. La sua strategia mira anche all’Europa, con potenziali dazi su acciaio, alluminio e prodotti agroalimentari. Una decisione che scuote gli equilibri commerciali globali, lasciando il mondo a interrogarsi sulle ripercussioni future.

Il dealmaker Trump si è detto pronto a riconsiderare la lettera se il Canada collaborerà con gli Usa a fermare il flusso di Fentanil. Nel mirino del tycoon, per colpire l'Ue, ci sarebbero acciaio, alluminio e agroalimentare Donald Trump ha annunciato nuove tariffe del 35% sul Canada. La misur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lettera di Trump sui dazi al Canada, tycoon impone tariffe del 35% dal 1° agosto, oggi l’invio della missiva anche all’Ue

In questa notizia si parla di: trump - canada - lettera - tycoon

Dazi, Cina e Usa firmano l’accordo: “Con Ue entro il 9 luglio”. Trump: “Il Canada pagherà” - Le tensioni commerciali tra Cina, USA e UE si intensificano mentre le negoziazioni continuano a muoversi su più fronti.

TRUMPATE QUOTIDIANE – OGGI IL TYCOON SI È SVEGLIATO STORTO: HA INVIATO UNA LETTERA AL CANADA ... Vai su X

Trump contro il candidato sindaco di New York Zohran Mamdani: “Se blocca l’ICE, arresteremo lui” Vai su Facebook

Trump annuncia: Oggi lettere a Ue e Canada sui dazi; Trump: Pronta la lettera per l'Ue sui dazi. E arriva la vendetta contro il Canada; Trump: Dazi al 35% per il Canada dal 1 agosto. In arrivo lettera all'Ue.

Dazi, Trump: «Dal primo agosto del 35% al Canada». Oggi la lettera all'Unione Europea - Trump ha imposto dazi del 35% al Canada e ha annunciato che l'Unione Europea riceverà la lettera sulle tariffe oggi. ilmattino.it scrive

Trump annuncia: "Oggi lettere a Ue e Canada sui dazi" - L'Unione europea e il Canada riceveranno le lettere di Donald Trump sui dazi oggi. Lo riporta msn.com